Pulisic e il Milan: obiettivi chiari per la nuova stagione

Christian Pulisic è pronto a vivere la sua terza annata con il Milan. L’attaccante statunitense si è rapidamente imposto come uno dei pilastri della squadra rossonera, condividendo la palma di miglior giocatore della scorsa stagione con Tijjani Reijnders. Durante un’intervista rilasciata dalla preparazione del Milan in Asia e Pacifico, ha condiviso le sue aspettative per la nuova stagione, il lavoro con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e la dinamicità del gruppo, arricchito da nuovi e vecchi compagni.

Riguardo alla Champions League, competizione dalla quale il Milan sarà assente quest’anno, Pulisic ha dichiarato: “Mi mancherà, poiché è dove vorremmo essere. Il nostro obiettivo è qualificarci per il prossimo anno. La Champions è la competizione europea più affascinante e il Milan merita di giocarvi”.

Il giocatore ha inoltre parlato della lotta per lo Scudetto, sottolineando la competitività della Serie A: “Ci sono molte squadre forti. Non mi aspetto un duello continuo tra Napoli e Inter, poiché affronteranno avversarie altrettanto agguerrite. Noi dobbiamo cercare di conquistare il maggior numero di vittorie possibile e mirare a posizioni elevate in classifica”.