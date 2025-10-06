15.9 C
Puliamo il mondo all’Università di Parma per un futuro sostenibile

Da StraNotizie
“Puliamo il mondo” si svolgerà all’Università di Parma, un’iniziativa promossa dal gruppo “Ateneo Sostenibile” nell’ambito di una campagna nazionale di Legambiente. L’evento, che si inserisce nell’iniziativa internazionale “Clean up the world”, avrà luogo il giorno 8 ottobre presso il Campus Scienze e Tecnologie.

La pulizia del campus è prevista dalle 15 alle 17.30. I partecipanti si ritroveranno davanti al Centro Congressi del Plesso Aule delle Scienze, dove verrà fornito un kit e l’attrezzatura necessaria. I volontari saranno suddivisi in gruppi per coprire tutte le aree del Campus.

L’iniziativa è aperta a studenti, personale dell’Università e a chiunque voglia partecipare. Fa parte delle azioni promosse dal gruppo “Ateneo Sostenibile” per sensibilizzare sul tema della riduzione e del riciclo dei rifiuti, rendendo il campus un bene comune più fruibile.

L’Università di Parma è membro della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e ha attivato varie azioni per migliorare la propria sostenibilità, sia ambientale che sociale ed economica. Diverse associazioni collaborano all’evento, tra cui I Monnezzari, Legambiente Circolo di Parma, Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, Croce Rossa Italiana, EMS (Energia e Mobilità Sostenibile) e Parma Sostenibile.

