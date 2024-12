Pugno al deputato Francesco Emilio Borrelli, arrestato un 26enne a Napoli

Francesco Emilio Borrelli, parlamentare dei Verdi, è stato aggredito durante una diretta su Facebook da un 26enne, arrestato dalla Polizia di Stato nel Centro Storico di Napoli. L’aggressione avvenne mentre Borrelli parlava contro i parcheggi abusivi; l’uomo, con precedenti specifici, lo colpì con un pugno. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa, trovarono il 26enne in evidente stato di agitazione, mentre proferiva frasi offensive e cercava di aggredire fisicamente il deputato, spintonando e scalciando chiunque cercasse di fermarlo.

Durante l’intervento, l’aggressore simulò un malore e fu chiamato il personale del 118, che giunse rapidamente sul posto. Tuttavia, l’arrestato continuò a comportarsi in modo violento, aggredendo anche il personale sanitario, inclusi i medici intervenuti per prestargli soccorso. I poliziotti, non senza difficoltà, riuscirono a bloccarlo e arrestarlo dopo una breve colluttazione.

Oltre all’arresto del 26enne, altre quattro persone furono denunciate a piede libero per reati simili. Questo incidente ha suscitato preoccupazione riguardo alla sicurezza dei membri del Parlamento e al delicato tema delle aggressioni legate a situazioni di protesta sociale. Le autorità hanno condannato l’accaduto e ribadito l’importanza di garantire la sicurezza per chi svolge funzioni pubbliche, in particolare in contesti di confronto pubblico come i social media.

L’episodio ha evidenziato anche il crescente clima di tensione che circonda le discussioni su temi di rilevanza sociale, come quella dei parcheggi abusivi, e come ciò possa sfociare in episodi di violenza. I parlamentari e i funzionari pubblici stanno diventando sempre più bersagli di atti di aggressione, rendendo necessarie misure di protezione e una riflessione sulle dinamiche che portano a tali comportamenti. L’intervento delle forze dell’ordine, in questo caso, ha permesso di contenere la situazione, ma rimangono interrogativi sul futuro dialogo tra cittadini e rappresentanti istituzionali.