PUGLIAVIBES: il festival del turismo esperienziale in Puglia

PUGLIAVIBES: il festival del turismo esperienziale in Puglia

Il 23 gennaio 2026, al Regiohotel Manfredi di Manfredonia, si svolgerà PUGLIAVIBES, un evento dedicato al turismo esperienziale e alla cultura dell’accoglienza pugliese. Questo festival nasce dall’energia unica della Puglia, caratterizzata dalla luce che si riflette sul mare, dal profumo degli ulivi e dalla vivacità dei suoi borghi, dove tradizione e creatività si fondono.

Durante l’evento, professionisti del settore turistico, enti locali, artigiani e viaggiatori si riuniranno per condividere idee, progetti e buone pratiche. PUGLIAVIBES offrirà una giornata ricca di formazione e divulgazione, con talk, panel e workshop, insieme a esperienze immersive che permetteranno di scoprire la Puglia attraverso i sensi.

Una parte importante del festival sarà dedicata alla VI edizione dei Destination Marketing Awards, un riconoscimento che celebra le migliori strategie di marketing territoriale in Italia. Questo momento rappresenta un’importante occasione di confronto per chi lavora quotidianamente per rendere il Paese sempre più attrattivo, sostenibile e innovativo.

Inoltre, sarà lanciato il Premio “Città Ospitale”, promosso dalla Fondazione Re Manfredi, che riconoscerà il comune pugliese più accogliente. Questa iniziativa valorizza le amministrazioni che sanno unire qualità dei servizi, sostenibilità e valorizzazione del territorio, contribuendo a creare una Puglia più aperta e competitiva.

PUGLIAVIBES si propone quindi come un laboratorio di idee e un’occasione per riscoprire la Puglia come una meta autentica e innovativa, dove ogni viaggio diventa esperienza e ogni emozione si trasforma in una vibrazione da condividere.

