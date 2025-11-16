PugliaVibes: Festival del Turismo Esperienziale in Puglia

Il 23 gennaio 2026, si svolgerà al Regiohotel Manfredi di Manfredonia un evento dedicato al turismo esperienziale e alla cultura dell’accoglienza pugliese, chiamato PUGLIAVIBES. Questo festival è ispirato dall’energia che caratterizza la Puglia, visibile nella sua bellezza naturale, attraverso il mare, gli ulivi e la vitalità dei suoi borghi, messi in relazione con la creatività contemporanea.

PUGLIAVIBES riunirà professionisti del settore turistico, enti locali, artigiani, produttori e viaggiatori per una giornata di dialogo, condivisione di idee e buone pratiche. L’evento comprenderà momenti formativi come talk, panel e workshop, e offrirà esperienze immersive che racconteranno la Puglia attraverso i sensi.

Durante il festival si terrà anche la VI edizione dei Destination Marketing Awards, un riconoscimento per le migliori strategie di marketing territoriale in Italia, rivolto a chi lavora per rendere il Paese più attrattivo e sostenibile. Inoltre, sarà assegnato il Premio “Città Ospitale”, promosso dalla Fondazione Re Manfredi, dedicato al comune pugliese più accogliente, per premiare le amministrazioni che si distinguono nella qualità dei servizi e nella valorizzazione del territorio.

PUGLIAVIBES rappresenta un’opportunità per riscoprire la Puglia come una destinazione autentica e innovativa, dove ogni viaggio diventa un’esperienza unica e ogni incontro arricchisce la cultura locale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo