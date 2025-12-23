Puglia verso l’accessibilità

L’assemblea di “PugliAccessibile” si è svolta presso il Comune di Bari, come momento di confronto aperto e articolato sui temi della disabilità, dell’accessibilità e del ruolo delle istituzioni nella costruzione di una società più equa e inclusiva. Il dibattito ha messo al centro non solo le barriere fisiche, ma soprattutto quelle culturali e organizzative che continuano a limitare la piena partecipazione di milioni di cittadini alla vita pubblica.

Hanno partecipato alla riunione i soci dell’associazione, tra cui Giovanni Carrassi, Andrea Abrescia, Dr. Nicola Marzano e altri, insieme a Italo Carelli, consigliere comunale con delega alle politiche per le persone con disabilità. Dall’incontro è emersa la necessità di superare una visione episodica e simbolica dell’accessibilità, trasformandola in un principio strutturale delle politiche pubbliche.

La tecnica è stata considerata uno strumento indispensabile, ma non sufficiente se non sostenuta da una chiara volontà istituzionale e da una pressione sociale organizzata. L’accessibilità deve essere integrata fin dalla fase di progettazione degli interventi pubblici, dalla mobilità alla viabilità, dalla digitalizzazione dei servizi alla gestione degli spazi urbani.

L’assemblea ha anche messo in luce la contraddizione tra la promozione di un territorio accogliente e la realtà quotidiana vissuta dalle persone con disabilità, spesso costrette a confrontarsi con città poco praticabili, percorsi pedonali inadeguati e servizi non pienamente fruibili. Una distanza che non riguarda solo le infrastrutture, ma il modo stesso di concepire lo spazio pubblico e i diritti di cittadinanza.

L’associazione PugliAccessibile ha ribadito la propria disponibilità a contribuire attivamente ai processi decisionali, mettendo a disposizione competenze, dati ed esperienze maturate sul campo. L’obiettivo dichiarato è quello di affiancare le istituzioni in un percorso di crescita culturale e amministrativa, che renda l’accessibilità un elemento strutturale delle politiche territoriali. L’assemblea si è chiusa con l’impegno a proseguire il lavoro avviato, rafforzando la rete associativa e consolidando il confronto con gli enti pubblici.