Puglia, Toscana e Liguria: eccellenze del turismo italiano

Tra l’8 e il 10 ottobre 2025, Rimini ha ospitato la decima edizione di “Italia Destinazione Digitale”, un evento organizzato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, noto come gli “Oscar del turismo”. L’evento ha messo in evidenza le destinazioni più apprezzate dai viaggiatori italiani e internazionali, analizzando recensioni, foto, video e interazioni sociali.

Il report “Tutti i dati d’Italia 2025” ha utilizzato modelli avanzati di Intelligenza Artificiale generativa per esaminare 29,5 milioni di tracce digitali associate a oltre 770.000 punti di interesse. L’obiettivo era capire come i turisti percepiscono la qualità dei servizi, l’offerta culturale e l’ospitalità delle diverse destinazioni.

Per quanto riguarda i riconoscimenti, la Puglia ha ricevuto il premio per la migliore reputazione online, seguita da Basilicata e Trentino. Trentodoc è stata premiata per l’eccellenza enogastronomica, con Montepulciano d’Abruzzo e Valpolicella sul podio. Corinaldo, nelle Marche, è stato designato borgo più amato, mentre la Liguria ha ottenuto il Destination Sustainability Index per le sue pratiche sostenibili. Torino ha vinto l’Inclusivity Index, premiata per l’attenzione verso i turisti con esigenze particolari.

La Costiera Amalfitana è stata dichiarata la destinazione più amata dagli stranieri, seguita dal Chianti e dal Lago di Como. La Lombardia ha ricevuto il Premio Speciale Almawave Smart Destination per il suo approccio innovativo nella gestione del turismo, mentre la Città del Vaticano ha vinto il Premio Speciale Cashless Destination per l’uso di transazioni elettroniche.

Infine, la meta internazionale più apprezzata dagli italiani è risultata Porto, seguita da Istanbul e Tokyo. In Italia, cresce l’interesse per viaggi fuori stagione e per il turismo di prossimità, con Roma, Milano e Firenze che continuano a essere icone culturali. La domanda di voli internazionali dall’Italia è in aumento, evidenziando un turismo in trasformazione orientato verso qualità e autenticità.