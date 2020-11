La Puglia resta zona arancione, come anche la Sicilia. Dunque nessun passaggio a zona rossa, come si ipotizzava. Il colore arancione, in base al rischio legato all’emergenza coronavirus, è confermato dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. La nuova ordinanza, come evidenzia il ministero in un comunicato, è valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre”. Alla luce del Dpcm, infatti, le regioni dal 27 novembre potrebbero cambiare colore e approdare in una fascia diversa.

