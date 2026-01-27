Puglia olio extravergine

La Puglia è una regione caratterizzata da un paesaggio dominato dagli uliveti, che si estendono dai rilievi del Gargano fino alle piane del Salento. La regione è il fulcro dell’olivicoltura italiana, con una superficie olivetata di circa 373 mila ettari e oltre 60 milioni di alberi. La Puglia genera mediamente il 50 per cento della produzione nazionale di olio extravergine d’oliva, con un export in continua crescita verso i mercati del Nord America e dell’Asia.

L’olivicoltura in Puglia non è solo una filiera, ma un’impronta storica e antropologica che genera valore, lavoro ed economia. La regione sta vivendo una nuova stagione, con l’emergere dell’oleoturismo, un variegato mix di esperienze legate al mondo dell’olio che costituiscono una straordinaria risorsa turistica. L’oleoturismo permette ai turisti di scoprire da vicino come si produce il prezioso olio verde, dalle coltivazione alla degustazione guidata da esperti, e offre l’occasione di immergersi nella vita rurale autentica della regione.

Tra le esperienze oleoturistiche, ci sono le visite ai frantoi, i workshop di cucina incentrati sull’abbinamento olio-cibo e i percorsi di oleobenessere. I turisti possono anche partecipare a tour guidati a piedi o in bicicletta tra ulivi scultorei protetti come monumenti nazionali, o alla scoperta delle cultivar autoctone come la Coratina, l’Ogliarola e la Peranzana.

La Puglia è anche sede di eventi dedicati all’olio, come la fiera EVOLIO Expo, che si tiene a Bari e offre un’opportunità per scoprire l’evoluzione del mondo dell’olio extravergine di oliva. La fiera è strutturata su tre percorsi tematici: “Olio è Turismo”, “Olio è Benessere” e “Olio è Innovazione”, con interventi e aree dedicate a chi vuole approfondire la cultura dell’olio.