Puglia: Manfredonia investe sull’intelligenza artificiale

Il Comune di Manfredonia investe sull’innovazione digitale e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei dati pubblici. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 400.000 euro per un progetto dedicato alla valorizzazione e all’elaborazione dei dati attraverso sistemi avanzati di analisi.

L’amministrazione comunale è stata la prima in Puglia a presentare la domanda di finanziamento e ha ottenuto il finanziamento completo del progetto. Ciò è stato reso possibile grazie al lavoro degli uffici tecnici comunali e del Centro Elaborazione Dati, nonché al coordinamento politico dell’assessore Matteo Gentile, dell’assessora Sara Delle Rose e del consigliere comunale Matteo La Torre.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere più efficiente l’azione amministrativa, migliorare la gestione delle informazioni pubbliche e favorire processi decisionali basati su dati strutturati. Il progetto si allinea con i percorsi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione promossi a livello regionale e nazionale. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una Pubblica Amministrazione più moderna, trasparente ed efficace, capace di sfruttare le nuove tecnologie a beneficio dei cittadini e del territorio.