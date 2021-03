I libri viaggiano in bicicletta e a piedi: la zona rossa non ferma la voglia di leggere e in sei comuni della provincia di Lecce le biblioteche hanno avviato un servizio per effettuare le consegne di libri e testi a domicilio. Un modo – compatibile con il periodo – per agevolare in ogni modo la lettura e l’offerta culturale, reinventandone gli approcci. Sale chiuse al pubblico ovunque per via delle disposizioni sull’emergenza sanitaria e in sei comuni il prestito resta garantito con ritiro e restituzione sulla soglia delle biblioteche.

Il servizio si chiama “C’è posta per te”. Dopo una fase di rodaggio avviata a ottobre, è entrato a pieno regime ad Aradeo, Taviano, Cavallino, Collepasso, Neviano e Andrano e prossimamente sarà garantito anche a Taurisano e Martano. Si tratta di un servizio sperimentale, ecologico e innovativo, architrave del progetto “Leggere tra due Mari” nato da un’idea delle associazioni “Libera Compagnia” di Aradeo e “Amici della Biblioteca” di Tuglie per rafforzare il ruolo delle biblioteche in provincia di Lecce.

Inizialmente era stato pensato per anziani e persone con disabilità ma, in breve, è stato ampliato a tutti i cittadini proprio per far fronte alle nuove necessità sorte durante la pandemia. Un gruppo di giovani è stato così appositamente formato per aiutare i fruitori nella consultazione bibliografica e per consegnare i volumi in sicurezza.

Con un semplice messaggio o una telefonata nel primo semestre sono stati consegnati quasi 300 volumi, in particolare libri di narrativa, ma anche riviste e saggi di storia locale e altro genere, oltre a testi della bibliografia Nati per leggere. I fruitori più anziani hanno 96 e 83 anni ed è stata raggiunta anche una residenza sanitaria dove è stato consegnato in prestito un intero scaffale di 50 libri.

“Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo – commenta Marco Imperiale, direttore fenerale della Fondazione Con il Sud – iniziative originali come questa permettono a tante persone di continuare a sentirsi parte della propria comunità. Se il virus ha reso più complessa la frequentazione assidua di molti spazi, tra cui appunto le biblioteche, questo progetto dimostra che ci sono tanti strumenti per contrastare la solitudine e diffondere cultura. Ancora una volta l’impegno del terzo settore, affiancato in casi come questo da quello delle biblioteche, delle istituzioni e di altre organizzazioni locali, si conferma di fondamentale importanza anche nei momenti più critici”.

“Ancora è incerto il tempo in cui potremo tornare a viaggiare – dice Michele Bovino, bibliotecario e referente di Libera Compagnia Aradeo – ma questa pandemia non fermerà di certo la nostra smania di conoscenza. Per questo ci vengono in aiuto i libri e quindi la lettura, che viaggiano con l’ormai collaudato servizio “C’è posta per te” che permette di superare i limiti fisici dello spazio e del tempo e, in sella alle biciclette, arriva nelle case a favorire il viaggio con la mente a chi è impossibilitato a uscire dal proprio domicilio”.