Puglia in emergenza idrica

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un’ordinanza per razionare il consumo idrico, le cui disposizioni avranno durata fino al 29 ottobre 2026, in concomitanza con lo Stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico. Con questa ordinanza si dispone il divieto di utilizzare l’acqua destinata al consumo umano per usi impropri come l’innaffiamento di giardini e prati, il lavaggio di cortili e piazzali, il riempimento di piscine e vasche.

Questo divieto è stato reso necessario per garantire la continuità del servizio idrico e la tutela delle utenze prioritarie, in seguito all’innalzamento del livello di severità idrica per il comparto potabile nella Regione Puglia. L’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale ha dichiarato un livello di severità idrica “elevato” nella seduta del 23 settembre 2025.

Inoltre, si concede deroga al limite di eccedenza per il prelievo di acqua destinata al consumo umano da tutte le opere di derivazione delle acque sotterranee distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse. Le Aziende sanitarie locali dovranno sottoporre a controlli tali opere per accertare che siano rispettati i parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. L’ordinanza fa seguito al ‘Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica’ approvato recentemente dalla giunta regionale.