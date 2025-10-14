Puglia: il Tacco d’Italia tra mare ed enogastronomia

In occasione del TTG di Rimini, Pugliapromozione ha rivelato un report di Roberta Garibaldi che posiziona la Puglia al primo posto, insieme alla Toscana, per riconoscimento tra i turisti italiani. Dopo la pandemia, il Tacco d’Italia ha visto un incremento dell’11%.

Il mare continua a spingere il turismo, con l’8% dei visitatori che spende in modo elevato. La stagione autunnale e invernale si dimostrano ideali per apprezzare la Puglia. La ricerca, condotta per Pugliapromozione, ha esaminato il comportamento dei turisti legato all’enogastronomia, fornendo spunti per valorizzare meglio questo aspetto. L’indagine ha confrontato la Puglia con altre regioni italiane, analizzando soggiorni, conoscenza delle specialità locali e esperienze vissute.

Il risultato mostra che Puglia e Toscana sono le regioni più apprezzate dagli italiani per l’enogastronomia, con il 41% delle preferenze. Seguono Emilia-Romagna e Sicilia. Il “grande balzo” della Puglia post-pandemia è attribuibile alla fama dei suoi prodotti agroalimentari e alle iniziative regionali.

Il mare è il principale motivo di viaggio (42%), ma gli italiani cercano anche di vivere il territorio (14%), visitare amici e parenti (10%), scoprire specialità enogastronomiche (7%), cultura (6%) e natura (6%). Il Salento è la meta enogastronomica principale, seguito da Bari e Gargano/Daunia.

La spesa media giornaliera va da 51 a 150 euro per il 64% dei turisti. I prodotti pugliesi più noti sono le orecchiette, l’olio d’oliva e i taralli. Il turista cerca novità, benessere e nuove esperienze, con un focus sulla gastronomia. Molti visitatori partecipano a esperienze culinarie e degustazioni, e il mercato offre un’ampia varietà di prodotti, come vino e olio, con punteggi di soddisfazione elevati. Tuttavia, ci sono aree da migliorare, come i prezzi e la facilità nell’ottenere informazioni.