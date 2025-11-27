Puglia economia in stallo

Nella prima parte del 2025, l’economia pugliese ha mostrato un andamento debole. Il Pil è aumentato dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato lievemente più basso di quello dell’Italia e del Mezzogiorno. La crescita è stata più intensa nel primo trimestre e si è arrestata nel secondo.

La debolezza dell’economia regionale è stata influenzata dalla domanda interna, in particolare dai consumi finali, e da quella estera, a causa delle tensioni commerciali sui mercati internazionali e dell’instabilità geopolitica. L’industria ha registrato una dinamica delle vendite debole, con un andamento sfavorevole nel comparto dei mezzi di trasporto e in quello siderurgico, mentre l’attività è aumentata nel settore alimentare.

Le costruzioni hanno continuato a crescere, sostenute dagli interventi finanziati dal Pnrr, e il mercato immobiliare ha mostrato un andamento positivo. La situazione reddituale delle imprese pugliesi si è mantenuta complessivamente positiva, con livelli di liquidità ancora elevati. Dopo una contrazione di due anni, la dinamica dei prestiti al settore produttivo si è stabilizzata e ha iniziato a rafforzarsi.

Tuttavia, l’indebolimento del contesto congiunturale ha inciso sull’occupazione, con un lieve calo del numero di occupati nel primo semestre. Le assunzioni delle imprese sono state inferiori per le posizioni a termine, mentre quelle a tempo indeterminato sono state superiori rispetto allo scorso anno.

Il reddito delle famiglie pugliesi ha mostrato un incremento contenuto, come anche il loro potere d’acquisto, penalizzato dall’inflazione. I consumi si sono mantenuti sugli stessi livelli dell’anno precedente, con un clima di fiducia stagnante. L’espansione dei prestiti alle famiglie si è rafforzata, favorita dalla maggiore domanda, in particolare per i mutui abitativi. La crescita del credito al consumo è proseguita con un’intensità simile a quella dell’anno precedente. La qualità del credito bancario alla clientela residente è rimasta pressoché stabile e su livelli elevati nel confronto storico.