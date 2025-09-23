Puglia e disastro Ilva, le ripercussioni sulla politica locale

La decisione della Regione Puglia di costituirsi parte civile nel processo di Potenza riguardante il presunto disastro ambientale dell’ex Ilva, in cui è coinvolto anche Nichi Vendola, potrebbe influenzare le prossime elezioni. Vendola, ex governatore, ha annunciato la propria candidatura come consigliere nelle liste di Alleanza verdi-sinistra, ma la sua eventuale elezione potrebbe comportare incompatibilità e possibile decadenza dal ruolo.

Negli ultimi tempi, si è aperto un dibattito giuridico su questa questione. Le interpretazioni sono state diverse sia all’interno della Regione che da parte di Vendola stesso. Gli uffici regionali tendono a ritenere che la costituzione di parte civile rappresenti una causa di incompatibilità, mentre i legali che difendono Vendola sostengono il contrario. Il professor Vincenzo Muscatiello, che lo rappresenta nel processo, afferma che non c’è fondamento giuridico nella polemica e che il tema è stato già affrontato senza preoccupazioni.