Puff Daddy, la mossa di Lady Gaga: “Tra le poche ad aver fatto qualcosa”

Negli anni, molti volti noti hanno partecipato ai festini di Puff Daddy, mentre altri hanno scelto di rimanere lontani. Un caso emblematico è quello di Lady Gaga, che ha preso una posizione significativa nei confronti dell’uomo d’affari della musica. Secondo i rapporti del New York Post e del The Economic Times, Gaga ha posto un ultimatum al suo rinomato studio legale, che prima rappresentava anche Puff Daddy. Avrebbe chiesto di scegliere tra lei o Sean Combs, noto anche come Puff Daddy, attualmente accusato di abusi sessuali.

La decisione di Gaga ha riscosso un ampio consenso sui social media, con i fan che hanno elogiato la cantante per il suo coraggio. Un portavoce dello studio legale di Manhattan, Grubman, Shire, Meiselas & Sacks, ha confermato che la scelta di separarsi da Combs era stata presa proattivamente alcuni mesi prima, ritenendo fosse la cosa giusta da fare. Tuttavia, fonti interne hanno rivelato che è stata la pressione di Lady Gaga a spingere lo studio a prendere questa decisione. Si narra che Gaga abbia minacciato di lasciare lo studio se non avessero abbandonato Combs, che era cliente della firma da oltre 20 anni.

Il motivo per cui l’eventuale uscita di Gaga preoccupava tanto gli avvocati risiede nel potenziale di una reazione a catena: il timore era che altre celebrità potessero seguire il suo esempio, abbandonando il loro team legale in segno di disapprovazione. Questo potrebbe danneggiare significativamente la reputazione e il business dello studio, che rappresenta diversi nomi di spicco dell’industria musicale.

Le accuse contro Puff Daddy si sono intensificate negli ultimi tempi, compreso il rilascio di un video che lo mostra in un’aggressione contro un’ex fidanzata, contribuendo così a un clima di crescente apprensione attorno alla sua figura. Lady Gaga, con la sua azione decisiva, si è distinta come una delle poche celebrità disposte a prendere posizioni scomode e a mettere in discussione associazioni potenzialmente dannose nella sua carriera.

Questo episodio segna un cambiamento nel modo in cui le celebrità affrontano molestie e abusi nell’industria della musica, sensibilizzando l’opinione pubblica e incentivando altri a prendere posizioni simili contro comportamenti problematici.