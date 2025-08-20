Pudu MT1 Max: la spazzatrice robotica rivoluziona la pulizia in Cina

La pulizia automatizzata degli spazi pubblici sta beneficiando delle innovazioni provenienti dai robot lavapavimenti domestici, grazie allo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale e dei sensori avanzati. In questo contesto, Pudu Robotics ha presentato la nuova spazzatrice robotica MT1 Max, progettata per migliorare la manutenzione di aree ampie come parcheggi sotterranei e spazi pubblici.

La MT1 Max si distingue per l’integrazione della visione tridimensionale e della tecnologia LiDAR 3D, che permette al robot di identificare ostacoli con una precisione elevata fino a 150 metri. Questa combinazione di sensori garantisce mappature affidabili anche in condizioni difficili, come polvere o nebbia, ottimizzando i percorsi di pulizia in tempo reale. Il robot può evitare veicoli e ostacoli, arrestandosi agli incroci e rispettando le precedenze.

Un importante elemento di sicurezza è l’aggiunta di un lampeggiante a 1,2 metri da terra, che aumenta la visibilità in ambienti affollati. La certificazione IP54 offre resistenza a polvere e acqua, mentre un sensore di umidità integrato protegge il robot dalle intemperie.

Dal punto di vista del calcolo, l’architettura a doppio chip potenzia le prestazioni, permettendo strategie di pulizia più intelligenti. Il robot adatta la modalità operativa in base ai detriti e ottimizza il posizionamento delle spazzole laterali.

Grazie alla ricarica automatica e all’integrazione con l’ecosistema IoT, la MT1 Max può operare continuamente, coordinandosi con altri dispositivi smart per massimizzare l’efficienza della pulizia. Sebbene non siano ancora state annunciate date ufficiali per la disponibilità internazionale, il lancio della MT1 Max rappresenta un significativo avanzamento nella robotica di servizio per la manutenzione urbana. Non è chiaro se sarà disponibile anche in Europa.