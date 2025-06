Puccini per la Speranza: Musica e Solidarietà a Taranto

Il 28 giugno, il Teatro Comunale Fusco di Taranto ospiterà l’evento “Puccini per la Speranza”, organizzato dall’Associazione Musicale Arturo Toscanini con il supporto dell’Associazione Artava. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio Regionale della Puglia e dal Comune di Taranto, avrà come protagonista una selezione de “La Bohème” di Giacomo Puccini, interpretata da un cast di artisti internazionali. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Genitori Taranto Onco-Ematologia, che supporta i piccoli pazienti dell’Ospedale SS. Annunziata e le loro famiglie.

Tra i padrini d’onore figurano Michele Cacciapaglia e Valerio Cecinati, rispettivamente direttore di Anestesia e Rianimazione e direttore di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale. La serata avrà inizio alle 21.00 con esibizioni di artisti come Lorena Zaccaria (Mimì), José Moisés Molín (Rodolfo) e Ayane Kodera (Musetta), accompagnati dal Coro Polifonico Arturo Toscanini e dal pianoforte del Maestro Giuseppe Campanale, sotto la direzione artistica di Mariano Panìco. La conduzione sarà a cura della giornalista Nicla Pastore.

L’ingresso è previsto per le 20:30 e la prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni contattare i numeri forniti dall’Associazione Toscanini o da Angela e Marianna. “Puccini per la Speranza” si configura come un gesto di solidarietà, un invito alla partecipazione e una testimonianza del potere unificante della musica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.blunote.it