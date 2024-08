Puccini, la ricetta del cocktail con spumante e mandarino

Il Puccini cocktail si prepara con soli due ingredienti ed è ottimo da realizzare a casa come aperitivo invernale.

Il Puccini si distingue per il suo sapore agrumato e la sua effervescenza. Il succo di mandarino, con la sua dolcezza e acidità, si sposa perfettamente con lo spumante creando un equilibrio perfetto. Il risultato è un cocktail leggero e dissetante, ideale come aperitivo.

Se volete proporlo ad amici e colleghi non abbiate timore, lo preparerete in un attimo e senza sforzi.

Puccini cocktail

Come preparare la ricetta del Puccini cocktail

Per prima cosa spremete i mandarini e filtratene il succo per eliminare i semi. Versate poi il succo di mandarino nel bicchiere. Aggiungere delicatamente lo spumante, facendolo scivolare lungo il bordo del bicchiere per evitare di agitare il cocktail. A piacere aggiungete qualche cubetto di ghiaccio e completate decorando il bordo del bicchiere con una fetta di mandarino.

Per un gusto più intenso, utilizzate succo di mandarino fatto in casa. In alternativa optate per uno confezionato senza zuccheri aggiunti. Vi consigliamo poi di utilizzare un bicchiere tipo flûte per servire il vostro delizioso cocktail.

Puccini Cocktail: la storia

Il Puccini cocktail è un omaggio al noto compositore Giacomo Puccini. Nasce a Venezia nella metà del Novecento e si ispira ai celebri cocktail Bellini e Rossini, sostituendo la pesca o le fragole con il succo di mandarino. Pare debba i suoi natali allo stesso barman dell’Harry’s Bar, tale Giuseppe Cipriani.

Conservazione

Preparate e gustare al momento il Puccini per assicurarvi che non perda la nota frizzante data dallo spumante.