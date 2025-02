PUBLIC IMAGE LTD. (PIL): Tre Concerti Imperdibili Questa Estate in Italia [Info & Biglietti]

Tre concerti in Italia questa estate per i Public Image Ltd. (PiL) del leggendario John Lydon, ex membro dei Sex Pistols. La band si esibirà sabato 19 luglio al Cinzella Festival a Grottaglie, domenica 20 luglio al Bonsai di Bologna e lunedì 21 luglio al Mojotic Festival di Genova. Queste date seguono un periodo difficile per Lydon, che aveva pensato di non tornare più in tour dopo la perdita del suo amico e manager John Rambo Stevens e della moglie Nora nel 2023. Tuttavia, il calore e il sostegno dei fan durante il suo tour di spoken word nel Regno Unito lo hanno spinto a ripensare a questa decisione.

Lydon ha dichiarato che, nonostante il dolore, il sostegno dei fan è stato fondamentale e non poteva ignorare la richiesta di un nuovo tour con i PiL. Sotto la sua guida, i PiL hanno raggiunto il successo con 5 singoli e 5 album nella Top 20 britannica. Da quando sono stati attivi, i PiL hanno dimostrato di essere una delle band più innovative, mescolando vari generi musicali.

Dopo una pausa, Lydon ha riattivato i PiL nel 2009, portando la band a tournée e pubblicando album acclamati dalla critica, tra cui “This is PiL” e “What The World Needs Now…”. La band ha celebrato il suo 40° anniversario con un cofanetto e un documentario. Attualmente, i membri della band includono John Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth e Bruce Smith, continuando a prosperare nella scena musicale. I concerti si svolgeranno il 19, 20 e 21 luglio 2025.