Pubblico contro Selvaggia: lei replica stizzita e lancia un’accusa mirata

Selvaggia Lucarelli è un personaggio divisivo, c’è chi la ama e chi la odia. Nello studio di Ballando con le Stelle il pubblico più volte l’ha fischiata e contestata. Anche nel corso della puntata finale, dopo un commento su Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, sono volati i primi fischi e i primi buuh.

“Non è stata la cosa migliore che avete fatto ma è stata bella” – ha detto rivolgendosi ad Alex Di Giorgio, e quando sono arrivati i primi fischi ha sbottato rivolgendosi al pubblico – “Ragazzi, cioè, se volete io vado a casa. Volete che vado a casa? Ok, prego Mariotto“.

Milly Carlucci ha provato a calmarla “Puoi parlare, assolutamente“, ma Selvaggia Lucarelli ha mantenuto il punto: “Milly, o ci capiamo e posso parlare o questo teatrino è diventato stucchevole. Assolutamente un cavolo. Cosa posso dire che sono bravi? Ok, sono bravi, dai. Da ora in avanti dirò solo che sono bravi“.

La giudice ha poi lanciato una frecciatina a colui che farebbe fare “le smorfie al pubblico” ogni volta che parla lei.

“Non riesco a parlare, non riesco a finire un discorso. La persona che fa fare le smorfie al pubblico eviti di farle fare. Mi sono stancata, voglio finire un pensiero. Non finisco niente perché neanche mi ricordo cosa volevo dire”.

Un’accusa mirata, dato che tempo fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui si vede un uomo incentivare il pubblico che stava facendo ‘buuh’ ai discorsi di Selvaggia Lucarelli.

Qualsiasi cosa dica Selvaggia il pubblico le va contro. È vergognoso vedere questo gioco al “massacro” solamente perché esprime un suo pensiero. E non è certamente colpa sua.

NON C’È BALLANDO CON LE STELLE SENZA SELVAGGIA LUCARELLI. ACCEPT THE TRUTH.

#BallandoConLeStelle

— Never Really Over (@ugly_dont_exist) December 23, 2022