Pubblicità Spaziale: Rischi e Pericoli

La questione della pubblicità dallo spazio sta suscitando crescente interesse a livello internazionale, in particolare dopo gli appelli dell’American Astronomical Society (AAS) che ha chiesto un divieto di questa pratica. Durante il congresso di gennaio 2024, l’AAS ha ribadito i rischi per l’osservazione astronomica, evidenziando come loghi e slogan visibili a occhio nudo dalla Terra possano compromettere le osservazioni astronomiche.

Alcune aziende, come la russa Avant Space, stanno lavorando su tecnologie per rendere visibili messaggi pubblicitari dallo spazio utilizzando piccoli satelliti chiamati “cubesat”. Questi satelliti, armati di potenti laser, sarebbero in grado di proiettare loghi in orbita, controllati da stazioni a terra. La durata operativa dei cubesat è di circa un anno e le immagini sarebbero visibili da oltre 130 città, potenzialmente raggiungendo un pubblico di oltre un miliardo di persone.

L’AAS si oppone fermamente alla pubblicità spaziale, ritenendola una minaccia per le osservazioni astronomiche. L’organizzazione afferma che la proliferazione di attività visive nello spazio costituisce un’interferenza con l’esplorazione pacifica dello spazio, in violazione dell’Articolo IX del Trattato sullo spazio extra-atmosferico. L’AAS richiede quindi l’implementazione di un divieto internazionale sulla pubblicità spaziale, attraverso convenzioni o leggi specifiche, e invita la delegazione statunitense presso l’UN-COPUOS a sostenere tale divieto. Negli Stati Uniti esiste già una legge federale che impedisce il rilascio di licenze per pubblicità spaziale, ma vi sono preoccupazioni riguardo a potenziali violazioni da parte di aziende straniere. L’AAS definisce “pubblicità spaziale invadente” qualsiasi forma di pubblicità riconoscibile senza strumenti telescopici.