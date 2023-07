Pubblicità ancora in crescita: raccolta giugno +1,4% secondo Nielsen

– Il mercato pubblicitario si conferma in crescita a giugno, con investimenti in Italia a +1,4%, che portano la raccolta pubblicitaria del primo semestre a +1,9%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified annunci sponsorizzati e dei cosiddetti “Over The Top” OTT, l’andamento nel primo semestre del 2023 si attesta a +1,1%. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto di Nielsen, leader globale nella misurazione dell’audience, dei dati e delle analisi del mercato pubblicitario.

“Tenendo conto delle previsioni a chiusura anno e dell’andamento fisiologico dell’advertising, il secondo semestre dovrebbe registrare una crescita più contenuta”, anticipa Marco Nazzari, EMEA Measurement Leader, segnalando che la revisione al rialzo delle stime di crescita per l’Italia “può essere trainante anche per il mercato della comunicazione”.

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è flat -0,1% a giugno e in crescita dello 0,5% nel primo semestre, risentendo della sensibile modifica dei palinsesti e del decremento del numero degli spot trasmessi a causa del lutto nazionale per l’ex Premier Silvio Berlusconi.

I Quotidiani sono in crescita del +0,6% 1° semestre -3,4%, mentre sono in pesante calo i Periodici -24.7% 1° semestre -1,0%. In crescita la Radio +11,2% 1° semestre +5,8%. La raccolta dell’intero universo del Web advertising nel semestre 2023 è stimata a +3,5% +6,1% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet.

Segno positivo anche per l’Out of home Transit e Outdoor e la Go Tv che nel 1° semestre crescono rispettivamente del 13,1% e 41,1%. In negativo il Direct mail -9,6%, mentre è in crescita il mezzo Cinema +5,0%.

Sono 12 i settori merceologici in crescita nel mese di giugno, il contributo maggiore è portato da Gestione Casa +70,2%, Alimentari +18,0% e Automobili +11%. In calo a giugno gli investimenti di Abitazione -37,6%, Distribuzione -27,0% e Turismo/Viaggi -16,7%.