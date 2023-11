Pubblicità a tutto schermo in Assassin's Creed: Ubisoft chiarisce

Ubisoft ha recentemente ammesso un errore tecnico responsabile della comparsa di annunci pubblicitari a schermo intero in Assassin’s Creed Odyssey, popolare videogioco della sua serie. Secondo quanto riportato da alcuni utenti di Reddit, questi annunci sono apparsi inaspettatamente nelle versioni Xbox e PlayStation del gioco, in particolare quando i giocatori accedevano alla schermata della mappa. Fabien Darrigues, portavoce di Ubisoft, ha rilasciato una dichiarazione confermando che alcuni giocatori hanno incontrato annunci pop-up mentre giocavano a determinati titoli di Assassin’s Creed. “Questo è stato il risultato di un errore tecnico che abbiamo corretto non appena ne siamo stati a conoscenza”, ha detto Darrigues.

Inizialmente, non era chiaro perché il gioco avesse iniziato a mostrare annunci pop-up del Black Friday per promuovere Mirage, l’ultimo episodio di Assassin’s Creed. Tuttavia, Ubisoft ha successivamente chiarito la situazione in un post su X, spiegando che l’intenzione era di inserire un annuncio per Assassin’s Creed Mirage nel menu principale degli altri giochi della serie. Sfortunatamente, un errore tecnico ha fatto sì che la promozione apparisse nei menu di gioco, anziché nel menu principale come previsto. Ubisoft ha assicurato che il problema è stato risolto, scongiurando la preoccupazione che pratiche pubblicitarie così invadenti possano diventare una norma nell’industria dei videogiochi.

We have been made aware that some players encountered a pop-up message in-game while playing certain Assassin’s Creed titles yesterday. This was the result of a technical error that has now been fixed.

Our intention was to display a promotion for Assassin’s Creed Mirage as part…

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) November 24, 2023