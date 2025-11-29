Pubblica Amministrazione in Italia

Un percorso per comprendere e gestire le nuove sfide del settore pubblico è stato avviato con il patrocinio di ANCI Abruzzo. La Pubblica Amministrazione oggi è un sistema in continua trasformazione, caratterizzato da riforme normative, innovazione digitale e nuovi principi europei.

È in questo scenario che nasce il Corso di Formazione e Aggiornamento in Legislazione e Organizzazione della Pubblica Amministrazione, promosso dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi con il patrocinio di ANCI Abruzzo. Il percorso è pensato per fornire ai partecipanti strumenti concreti per interpretare e applicare in modo corretto e aggiornato la normativa vigente, con un approccio operativo e interdisciplinare.

L’obiettivo è accrescere la competenza e l’efficacia di chi lavora nella Pubblica Amministrazione, offrendo una visione integrata che unisce diritto, organizzazione e psicologia del lavoro. Le lezioni, in modalità sincrona a distanza, inizieranno il 21 gennaio 2026.

Il programma affronta temi centrali come l’organizzazione amministrativa, la contabilità pubblica, il diritto dei contratti, il pubblico impiego e la responsabilità disciplinare, fino ad aspetti innovativi come la psicologia dei sistemi organizzativi e la gestione dello stress lavoro-correlato. Tra i docenti figurano professori universitari, avvocati e professionisti con comprovata esperienza nel settore.

Il corso si propone come un laboratorio di competenze e aggiornamento continuo, capace di coniugare la dimensione normativa con quella organizzativa, rispondendo alle esigenze di un settore chiamato oggi a coniugare efficienza, trasparenza e responsabilità.