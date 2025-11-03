18.4 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Politica

PSS nei cantieri: contrasto tra Cassazione e dottrina italiana

Da stranotizie
PSS nei cantieri: contrasto tra Cassazione e dottrina italiana

La Cassazione ha recentemente riaffermato l’importanza del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) nei cantieri privi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tuttavia, la dottrina sostiene che l’obbligo di redigere il PSS non sia più valido. Questa divergenza solleva interrogativi sulla futura normativa e sull’interpretazione del D.Lgs. 81/2008.

La questione è tornata alla ribalta a seguito di una sentenza in cui un lavoratore è morto dopo essere caduto in un dirupo durante lavori su una strada statale. L’amministratore unico dell’impresa subappaltatrice è stato condannato per omicidio colposo, evidenziando l’inadeguatezza del PSS redatto. La Suprema Corte ha affermato che una stesura dettagliata del piano avrebbe potuto identificare e prevenire il rischio di caduta, proteggendo così i lavoratori.

Dal punto di vista sostanziale, la posizione della Cassazione è chiara. Tuttavia, dal punto di vista normativo, il dibattito è più complesso. Nel settore, è ampiamente condiviso che il PSS non rappresenti più un obbligo giuridico. Questo nasce dal fatto che il PSS ha avuto origine dalla legge Merloni e trova conferma nel vecchio Codice dei contratti pubblici, ma tali riferimenti sono stati superati dal nuovo Codice appalti, che ha eliminato ogni obbligo legato al PSS. Inoltre, l’Allegato XV del Testo Unico non prevede più la necessità di redigere il PSS come requisito.

Rimane quindi da stabilire quale sia la corretta interpretazione normativa in merito all’obbligatorietà del PSS nei cantieri.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Calcio Eccellenza: Aygreville in difficoltà, Charvensod ok
Articolo successivo
Riforme fiscali e welfare: nuove idee per l’Italia economica
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.