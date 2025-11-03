PSS nei cantieri: contrasto tra Cassazione e dottrina italiana

La Cassazione ha recentemente riaffermato l’importanza del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) nei cantieri privi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tuttavia, la dottrina sostiene che l’obbligo di redigere il PSS non sia più valido. Questa divergenza solleva interrogativi sulla futura normativa e sull’interpretazione del D.Lgs. 81/2008.

La questione è tornata alla ribalta a seguito di una sentenza in cui un lavoratore è morto dopo essere caduto in un dirupo durante lavori su una strada statale. L’amministratore unico dell’impresa subappaltatrice è stato condannato per omicidio colposo, evidenziando l’inadeguatezza del PSS redatto. La Suprema Corte ha affermato che una stesura dettagliata del piano avrebbe potuto identificare e prevenire il rischio di caduta, proteggendo così i lavoratori.

Dal punto di vista sostanziale, la posizione della Cassazione è chiara. Tuttavia, dal punto di vista normativo, il dibattito è più complesso. Nel settore, è ampiamente condiviso che il PSS non rappresenti più un obbligo giuridico. Questo nasce dal fatto che il PSS ha avuto origine dalla legge Merloni e trova conferma nel vecchio Codice dei contratti pubblici, ma tali riferimenti sono stati superati dal nuovo Codice appalti, che ha eliminato ogni obbligo legato al PSS. Inoltre, l’Allegato XV del Testo Unico non prevede più la necessità di redigere il PSS come requisito.

Rimane quindi da stabilire quale sia la corretta interpretazione normativa in merito all’obbligatorietà del PSS nei cantieri.