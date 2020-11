Una immagine della campagna “Psoriasi visibile – Impatto invisibile – Guardiamo oltre le apparenze” di Sergio Algozzino

Rosi S. è una giovane donna siciliana che soffre di psoriasi da quando aveva 12 anni. Le chiazze ricoprivano ogni parte del suo corpo: cuoio capelluto, braccia, gambe, dorso, parti intime provocando un forte prurito che riusciva a lenire solo applicando diverse pomate, lozioni e schiume. Per lei sono stati anni difficili che hanno minato la sua autostima e l’hanno costretta a mettere nel cassetto i suoi sogni. Tutto a causa di una malattia dermatologica che, però, non colpisce solo la pelle ma lascia ferite profonde anche a livello psicologico. Come lei in Italia ci sono altre 2,5 milioni di persone affette da questa malattia. Rosi, ed altre 59 persone hanno scelto di condividere il disagio emotivo raccontando il loro vissuto nell’ambito della campagna “”, promossa da Amgen in collaborazione con Adipso, Adoi e Sidemast. La Giuria del premio ha selezionato proprio la storia di Rosi che ha ispirato la matita di Sergio Algozzino, uno dei più affermati illustratori italiani. L’artista ha tradotto le parole della paziente in una graphic novel che racconta per la prima volta in questa forma artistica la convivenza con la psoriasi.

La dimensione ‘visiva’ della malattia

La psoriasi colpisce in Italia il 3% della popolazione generale e il 10% di questi pazienti presentano una forma moderata-severa della malattia. Un paziente su due resta senza cura per molti anni e non è seguito in un Centro di riferimento. La pandemia da Covid-19, poi, ha reso ancor più problematica la continuità assistenziale e terapeutica anche per questi pazienti. “La scelta di raccontare la convivenza con la malattia psoriasica attraverso la forza evocativa del romanzo grafico è coerente con la dimensione ‘visiva’ di questa malattia – dichiara Mara Maccarone, presidente di Adipso. “Invece, il suo impatto psicologico spesso rimane ‘invisibile’, sommerso sotto gli strati di stigma, di vergogna, di discriminazione che purtroppo ancora oggi permangono, nonostante gli sforzi fatti per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia e sul suo vissuto”.



Il disagio psicologico

La campagna “Psoriasi visibile – Impatto invisibile – Guardiamo oltre le apparenze” è partita dai risultati di uno studio presentato alla European Academy of Dermatology and Venereology secondo cui circa l’80% dei pazienti psoriasici presenta disturbi della sfera psicologica caratterizzati da ansia, insonnia e depressione che spesso il paziente non riesce a condividere con il proprio dermatologo. “L’impatto clinico e psico-sociale che la psoriasi determina nella vita del paziente è molto alto – dichiara Ketty Peris, presidente Sidemast, ordinario di Dermatologia e direttore UOC di Dermatologia Università Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario ‘A. Gemelli’, Irccs di Roma. “Si tratta di una patologia cronica, con una serie di comorbidità associate, quindi anche con un impatto importante dal punto di vista clinico. Noi crediamo di aver detto tanto sulla psoriasi, eppure ancora ci troviamo di fronte a tanti problemi di accettazione. Ecco perché è importante sensibilizzare sia i pazienti che la popolazione con campagne come questa, che si occupa di un aspetto poco tangibile dal punto di vista clinico perché riguarda proprio il vissuto del paziente, e di come la malattia influisca sulla psiche della persona”.



Il programma Pso Point

Già da settembre la campagna ha attivato il programma Pso Point, un punto di informazione virtuale sulla psoriasi particolarmente utile in questa fase di emergenza Covid perché consente ai pazienti di usufruire di video-consulenze online con i dermatologi Adoi e Sidemast che rispondono a dubbi e domande, offrono informazioni sulla patologia, eventuali indicazioni sui percorsi, e consigliano, se necessario, di recarsi presso un Centro specializzato nella cura della psoriasi della propria Regione. “La relazione tra medico e paziente è determinante nel percorso di cura e di gestione della patologia psoriasica – afferma Francesco Cusano, presidente Adoi, direttore UOC di Dermatologia, A.O. Rummo di Benevento. “Personalizzare la terapia, cucire addosso al paziente il trattamento più idoneo comporta la conoscenza dei suoi bisogni, delle sue esigenze e del suo modo di vivere e di affrontare la vita e la malattia. Bisogna ascoltare il paziente, entrare in empatia, creare un rapporto di fiducia. In una situazione come quella che stiamo vivendo di oggettiva difficoltà, le tecnologie da remoto rappresentano un valido aiuto per assicurare la continuità di questa relazione”.



Una immagine della campagna “Psoriasi visibile – Impatto invisibile – Guardiamo oltre le apparenze” di Sergio Algozzino

Il ‘doppio binario’ della campagna

Il programma Pso Point, partito a settembre in 8 regioni ­– Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria – ha offerto a centinaia di persone la possibilità di video-consulenze online. Vista la grande richiesta, il servizio di tele-consulto è stato prolungato per tutto il mese di dicembre con le seguenti date: 2 dicembre per i pazienti della Sicilia dalle 9 alle 18 e poi quattro date a livello nazionale, 9, 10, 16 e 17 dicembre dalle ore 9-13 e dalle 14-18. “La campagna si muove su un ‘doppio binario’ – commenta Maria Luce Vegna, Executive Medical Director Amgen Italia. Da una parte, con la graphic novel, sollevare l’attenzione sull’impatto invisibile che la psoriasi comporta a livello psicologico, ridefinendo la percezione della malattia. Dall’altro lato abbiamo voluto aiutare i pazienti a mantenere la continuità nella relazione con i dermatologi sul territorio, e visto il successo del servizio Pso Point, considerata anche la delicata situazione sanitaria, abbiamo deciso con i nostri partner di proseguire l’iniziativa dando la possibilità ad altri pazienti di accedervi”.

Una immagine della campagna “Psoriasi visibile – Impatto invisibile – Guardiamo oltre le apparenze” di Sergio Algozzino