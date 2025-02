Psoriasi e Piano Nazionale per le Malattie Croniche

Il Piano Nazionale Cronicità (PNC) è un elemento fondamentale della sanità pubblica in Italia, creato per garantire cure eque ai pazienti con malattie croniche, ma esclude la psoriasi, malattia che colpisce circa 1,8 milioni di italiani. L’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (Apiafco), guidata da Valeria Corazza, ha denunciato questa esclusione, considerata ingiusta, poiché influisce negativamente sulla vita dei pazienti, limitando il loro accesso a cure specifiche e innovativi farmaci. La psoriasi, che è una malattia autoimmune cronica, oltre ai problemi fisici, crea gravi disagi psicologici e sociali.

In Italia, esistono profonde disparità regionali nell’accesso alle cure per la psoriasi. Alcune Regioni hanno sviluppato centri di eccellenza, ma altre non dispongono delle risorse necessarie, creando un’iniquità inaccettabile. Questa situazione mina uno dei principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale, l’universalità delle cure, aggravando la condizione di vulnerabilità dei pazienti.

Con l’aggiornamento del PNC in fase di verifica alla Conferenza Stato-Regioni, il futuro rimane incerto. Le proposte per inserire la psoriasi tra le patologie riconosciute sono state ricevute con risposta insoddisfacente, rimandando a ulteriori revisioni senza impegni concreti. Apiafco e altre associazioni di pazienti chiedono un’azione immediata per integrare la psoriasi nel PNC entro il 2025, sottolineando che si tratta di un diritto alla salute. Ignorare questa necessità perpetuerebbe un’ingiustizia sociale e sanitaria, con alti costi indiretti per il sistema sanitario. Una corretta gestione della psoriasi è fondamentale per il benessere dei pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario.