Un’infiammazione cronica della pelle che può far sentire più vulnerabili e fragili. E da cui difendersi anche informandosi, facendo chiarezza su cause e cure e spazzando via false credenze. “La psoriasi non è contagiosa” ricorda Gabriella Fabbrocini, direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia e Venereologia dell’Università Federico II di Napoli intervistata dallo speaker di Radio Deejay Diego Passoni. “E nei mesi caldi, l’esposizione al sole è una manna. Il consiglio è di abbronzarsi gradualmente, stando attenti a non scottarsi”

Psoriasi, il sole aiuta. Cause, cure e falsi miti: l’intervista di Diego Passoni a Gabriella Fabbrocini