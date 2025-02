PSN, stato inattivo oggi e problemi con il PlayStation Network

Il PlayStation Network (PSN) ha subito un’interruzione il 24 febbraio nel tardo pomeriggio in Italia, causando disagi per i giocatori online. Secondo il sito Downdetector, si è registrata una significativa impennata nelle segnalazioni di problemi e disservizi. Tuttavia, l’emergenza si è risolta rapidamente nel giro di pochi minuti, come indicato sulla pagina del PSN dedicata allo stato del servizio.

Il PSN è un servizio web fondamentale che consente ai giocatori di competere online e offre accesso a una vasta gamma di servizi. Per poter utilizzare il PSN è necessario avere un account gratuito, sebbene alcuni servizi avanzati siano disponibili solo per gli utenti paganti. L’interruzione del servizio ha avuto un impatto su tutte le attività che richiedono una connessione, bloccando di fatto tutte le console, dalla PS5 in giù.

Questa situazione ha creato disagi tra i gamer, poiché l’impossibilità di connettersi ha limitato le possibilità di gioco e di accesso ai vari servizi offerti dal PSN. La rapida risoluzione del problema ha però restituito la funzionalità al servizio, permettendo ai giocatori di tornare alle loro attività quasi immediatamente. Nonostante il disguido, la gestione delle emergenze da parte del PSN ha svelato un’efficace comunicazione per tranquillizzare gli utenti riguardo al ripristino dei servizi.