Il dibattito sulla “psicosi da intelligenza artificiale” ha raggiunto la Casa Bianca, dove David Sacks, consigliere speciale per l’AI e le criptovalute, ha espresso dubbi sulla reale esistenza di questo fenomeno. Durante una recente apparizione nel podcast “All-In Podcast”, ha paragonato le attuali preoccupazioni a un panico morale simile a quello generato dall’arrivo dei social media, suggerendo che si tratta più di allarmismo che di una emergenza sanitaria. La sua posizione coincide con la crescente attenzione su casi documentati riguardanti la salute mentale degli utenti in relazione ai chatbot.

Svariati utenti hanno riportato esperienze negative, come deliri e comportamenti preoccupanti, mentre alcuni si rivolgono a ChatGPT come alternativa ai professionisti della salute mentale. Nonostante il termine “psicosi da AI” sia stato coniato, non è riconosciuto come una diagnosi clinica. Gli psichiatri notano che i pazienti che mostrano questi sintomi spesso utilizzano la tecnologia “nel posto sbagliato al momento sbagliato”, amplificando vulnerabilità preesistenti. La questione non riguarda solo l’AI, ma come persone fragili interagiscono con essa.

Sacks ha minimizzato il fenomeno chiedendosi retoricamente se le preoccupazioni non derivino da ricerche eccessive. Per lui, il vero problema è il declino della salute mentale, accelerato dalla pandemia e dai lockdown. Ha citato un articolo di uno psichiatra che afferma che l’uso dei chatbot non causa di per sé “psicosi da AI” se non ci sono altri fattori di rischio. Tuttavia, il tema della salute mentale è complesso e non si riduce a un singolo elemento.

Diverse aziende, come OpenAI, stanno prendendo sul serio queste segnalazioni. Il CEO, Sam Altman, ha riconosciuto pubblicamente che le persone utilizzano la tecnologia in modi autodistruttivi. In risposta, l’azienda ha introdotto misure preventive nel proprio chatbot, come suggerimenti per fare pause dopo lunghe conversazioni. La questione resta aperta: si tratta di un fenomeno nuovo legato all’AI o un’ulteriore manifestazione di problemi preesistenti? Questa risposta avrà un impatto significativo sulle future politiche di regolamentazione dell’AI.