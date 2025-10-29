Psicologo Cerchi in Lombardia – Cresci con noi in un ambiente stimolante

Titolo lavoro: psicologo



Azienda: Relizont



Descrizione lavoro:

L’offerta di lavoro riguarda un’opportunità per una figura professionale da inserire con contratto a tempo indeterminato. Le principali responsabilità includono attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno e consulenza nel campo psicologico. È richiesta una formazione adeguata in psicologia e, idealmente, esperienza pregressa nel settore. I vantaggi del lavoro includono un ambiente stimolante e la possibilità di contribuire attivamente al benessere dei pazienti.



Località: Modena



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:27:25 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!