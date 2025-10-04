Psicologo/a del Lavoro – HR Specialist: Opportunità per Crescita Professionale a Milano

“Unisciti a Noi: Psicologo/a del Lavoro e HR Specialist Cercasi!”
Azienda: Synergie
Località: Matera
Data di pubblicazione: Thu, 25 Sep 2025 22:44:21 GMT
Descrizione del lavoro:
Synergie Italia, filiale di Potenza, è alla ricerca di un psicologo del lavoro/HR specialist per un’importante azienda cliente. Le responsabilità includono la gestione dei processi di selezione, formazione e sviluppo del personale, nonché il supporto alla definizione delle strategie HR. Si richiede una laurea in psicologia o discipline affini, esperienza pregressa in ambito HR e ottime capacità comunicative. Tra i vantaggi offerti figurano un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e formazione continua.
