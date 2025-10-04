10.9 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Lavoro

Psicologo/a del Lavoro – HR Specialist: Opportunità per Crescita Professionale a Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

“Unisciti a Noi: Psicologo/a del Lavoro e HR Specialist Cercasi!”

Azienda: Synergie

Località: Matera

Data di pubblicazione: Thu, 25 Sep 2025 22:44:21 GMT

Descrizione del lavoro:
Synergie Italia, filiale di Potenza, è alla ricerca di un psicologo del lavoro/HR specialist per un’importante azienda cliente. Le responsabilità includono la gestione dei processi di selezione, formazione e sviluppo del personale, nonché il supporto alla definizione delle strategie HR. Si richiede una laurea in psicologia o discipline affini, esperienza pregressa in ambito HR e ottime capacità comunicative. Tra i vantaggi offerti figurano un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e formazione continua.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Quando il Mondo Dorme: Intervista a Francesca Albanese
Articolo successivo
Integrazione AI e strumenti di lavoro: futuro della produttività
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.