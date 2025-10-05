Psicologo/a cercasi a Milano con opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: PSICOLOGO/A



Azienda: NTWK



Descrizione lavoro:

Struttura sanitaria nella provincia di Rovigo cerca uno/a psicologo/a per fornire servizi personalizzati ai clienti. Le responsabilità includono valutazioni psicologiche, terapia individuale e lavorare in team per sviluppare piani di trattamento. È richiesta una laurea in Psicologia e l’iscrizione all’albo professionale. I vantaggi offerti comprendono un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e un pacchetto retributivo competitivo.



Località: Rovigo



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 03:03:25 GMT

