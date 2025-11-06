Psicologo/a Cercasi a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Psicologo/a



Azienda: Page Personnel



Descrizione lavoro:

L’offerta di lavoro prevede la ricerca di uno/a psicologo/a in libera professione, con una disponibilità minima di 1 o 2 giorni a settimana. Le responsabilità includono la conduzione di sessioni di consulenza e supporto psicologico, nonché l’elaborazione di piani di trattamento personalizzati per i pazienti. È richiesta una laurea in Psicologia, abilitazione professionale e preferibilmente esperienza pregressa nel settore clinico. I vantaggi offerti includono flessibilità negli orari di lavoro e opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.



Località: Provincia di Milano



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:11:47 GMT

