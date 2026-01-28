Psicologia scolastica nel Lazio

Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione della proposta di legge regionale sul servizio di psicologia scolastica. La legge prevede l’inserimento del servizio di psicologia scolastica all’interno delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del Lazio, in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con altre figure professionali che operano nel settore.

L’Italia è l’unico paese europeo a non avere lo psicologo scolastico e si vuole strutturare questo sistema in modo da renderlo più efficace. La scuola è un sistema complesso che segna tutto il periodo di formazione e crescita dei minori, quindi è necessario rispondere a un’esigenza concreta. La proposta di legge mira a costruire un sistema che supporti gli studenti senza snaturare il ruolo educativo della scuola e senza creare rigidità burocratiche.

La legge rende stabile nelle scuole la figura dello psicologo, che contribuirà a favorire il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica. L’approvazione definitiva della legge rappresenta una significativa innovazione nel panorama delle politiche scolastiche regionali, ponendo il Lazio tra le regioni italiane più sensibili e operative sul fronte del supporto psicologico in ambito scolastico.