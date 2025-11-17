Psicologia per il Benessere a Salice Salentino: Servizi Gratuitei

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa a Palazzo Adorno, sede della Provincia di Lecce, per presentare la convenzione “Psicologia nell’Emergenza Quotidiana”. Il progetto, promosso dal Comune di Salice Salentino insieme alla Cooperativa Sociale Epsylon di Arnesano e patrocinato dalla Provincia di Lecce, avrà una durata iniziale di due anni e offrirà servizi psicologici gratuiti ai cittadini. L’iniziativa mira a rispondere ai bisogni emergenti del territorio, in particolare quelli sorti dopo la pandemia.

La convenzione è un passo significativo per rafforzare il supporto alle persone e alle famiglie, integrando i servizi socio-sanitari tradizionali con un approccio orientato alla prevenzione e all’ascolto. L’Assessore alle Politiche Sociali, Marco Ligori, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per il benessere psicologico della comunità, evidenziando come i servizi di supporto possano offrire assistenza a chi ne ha bisogno senza costi aggiuntivi per il Comune.

Il Sindaco di Salice Salentino, Mimino Leuzzi, ha aggiunto che la salute mentale deve ricevere la stessa attenzione della salute fisica e che il progetto è frutto di un ascolto attivo delle necessità delle famiglie. È previsto un secondo incontro pubblico il 20 novembre presso l’Istituto Comprensivo di Salice Salentino, coinvolgendo la comunità scolastica e le associazioni locali.

Il progetto prevede interventi gratuiti come psicoterapia individuale, laboratori psico-educativi per famiglie, sostegno alla genitorialità e servizi per situazioni di lutto e dipendenze. Le attività si svolgeranno presso la sede della Cooperativa Epsylon o in spazi messi a disposizione dal Comune, con possibilità di incontri online in particolari circostanze. Per informazioni sui servizi, i cittadini possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.