La comunità professionale delle psicologhe e degli psicologi in Umbria sta crescendo. Gli iscritti all’Ordine regionale dell’Umbria sono arrivati a 1.700. Recentemente, l’Ordine ha incontrato 125 nuovi iscritti nell’ambito della tradizionale cerimonia di accoglienza, che si è svolta a palazzo Ermini nell’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione.

In questa occasione, 80 nuovi psicologi e psicologhe hanno ritirato la pergamena di iscrizione. La presidente dell’Ordine umbro, Laura Berretta, ha sottolineato che l’ingresso nella professione non è solo un traguardo, ma l’inizio di un viaggio che tocca la parte più profonda dell’essere umano. La professoressa Claudia Mazzeschi, ordinaria di psicologia dinamica, ha aggiunto che la psicologia in Umbria è una disciplina giovane, ma in continua crescita, anche grazie ai legami con l’ordine professionale.

Durante l’incontro, sono stati illustrati gli aspetti fondamentali dell’Ordine, come le attività, i principi e l’impegno per la formazione. La presidente Berretta ha evidenziato l’importanza della formazione continua per gli psicologi, sottolineando che la psicologia è un sapere vivo e in continuo movimento che richiede costante apprendimento, curiosità e rigore. Tuttavia, questo impegno può portare grandi ricompense, come la possibilità di fare la differenza nella vita delle persone.