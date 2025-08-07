Psicologia in spiaggia: benessere mentale sotto l’ombrellone

Nel cuore della Puglia, durante le vacanze estive, la spiaggia si trasforma in un luogo di ascolto e supporto psicologico. Alessandro Iacubino, uno psicologo, ha lanciato un’iniziativa innovativa chiamata “psicologia in spiaggia”, che offre consulti informali a chiunque sia interessato, senza alcun costo.

Questo progetto, nato per caso lo scorso anno, mira a portare il benessere mentale oltre le mura degli studi professionali, rendendo la psicologia accessibile a tutti. Iacubino si sposta lungo la costa garganica, dove stabilimenti balneari “adottano” l’iniziativa, facilitando l’incontro tra il professionista e i vacanzieri. Le sessioni, che durano circa mezz’ora, si concentrano su tematiche quotidiane come ansia, indecisione e stress, senza l’intento di fornire una terapia formale, ma piuttosto informazione e orientamento.

L’incontro con il pubblico ha avuto un riscontro positivo, con un interesse crescente tanto da parte di donne, prevalentemente tra i 30 e i 50 anni, quanto di giovani. Questo approccio ha suscitato curiosità anche nella comunità professionale: mentre alcuni colleghi si mostrano scettici, altri stanno intraprendendo progetti simili.

In parallelo, Iacubino sostiene la campagna “Diritto a stare bene”, che promuove l’idea di rendere lo psicologo di base accessibile a tutti. La sua iniziativa non solo sta cambiando il modo di percepire la figura dello psicologo, ma contribuisce anche a diffondere una cultura del benessere psicologico che può e deve integrarsi nella vita quotidiana.