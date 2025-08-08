30 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Salute

Psicologia in Spiaggia: Benessere Mentale per Tutti

Da StraNotizie
Psicologia in Spiaggia: Benessere Mentale per Tutti

La salute mentale è un aspetto fondamentale del benessere complessivo, e le iniziative innovative per promuoverla stanno guadagnando sempre più attenzione. Una di queste è “Lo Psicologo in Spiaggia”, un progetto ideato dal dottor Alessandro Iacubino, professionista pugliese, in collaborazione con l’associazione “Diritto a stare bene”.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale, offrendo consulenze gratuite direttamente sulla spiaggia. Durante un evento recente tenutosi in un lido a Mola di Bari, molte persone hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al dottore per discutere del proprio benessere psicologico in un ambiente informale e accogliente. Il team di Iacubino è attualmente impegnato nella raccolta di firme per sostenere una proposta di legge per introdurre la figura dello psicologo accessibile gratuitamente a tutti a livello nazionale.

L’idea è emersa durante una giornata di relax al mare, quando un vicino di ombrellone ha espresso la sua volontà di confrontarsi con un professionista. Questo incontro ha spinto Iacubino a voler abbattere il pregiudizio che spesso circonda il ricorso a uno psicologo, favorendo un dialogo diretto e privo di barriere. L’iniziativa non solo mira a fornire supporto immediato, ma anche a normalizzare la conversazione riguardo ai temi di salute mentale nella vita quotidiana.

Articolo precedente
Novità e scadenze su Prime Video: cosa guardare ad agosto
Articolo successivo
Calciomercato oggi: ultime trattative e aggiornamenti live
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.