Psicologia in Spiaggia: Benessere Mentale per Tutti

La salute mentale è un aspetto fondamentale del benessere complessivo, e le iniziative innovative per promuoverla stanno guadagnando sempre più attenzione. Una di queste è “Lo Psicologo in Spiaggia”, un progetto ideato dal dottor Alessandro Iacubino, professionista pugliese, in collaborazione con l’associazione “Diritto a stare bene”.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale, offrendo consulenze gratuite direttamente sulla spiaggia. Durante un evento recente tenutosi in un lido a Mola di Bari, molte persone hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al dottore per discutere del proprio benessere psicologico in un ambiente informale e accogliente. Il team di Iacubino è attualmente impegnato nella raccolta di firme per sostenere una proposta di legge per introdurre la figura dello psicologo accessibile gratuitamente a tutti a livello nazionale.

L’idea è emersa durante una giornata di relax al mare, quando un vicino di ombrellone ha espresso la sua volontà di confrontarsi con un professionista. Questo incontro ha spinto Iacubino a voler abbattere il pregiudizio che spesso circonda il ricorso a uno psicologo, favorendo un dialogo diretto e privo di barriere. L’iniziativa non solo mira a fornire supporto immediato, ma anche a normalizzare la conversazione riguardo ai temi di salute mentale nella vita quotidiana.