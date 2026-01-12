Psicologia in Italia: salute e comportamenti sostenibili

La professoressa associata presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, svolge attività di ricerca e didattica. Si è laureata in Psicologia e ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Cognitive presso l’Università degli Studi di Padova.

La sua attività di ricerca si concentra sulla social cognition, con particolare attenzione alla misurazione, ai processi di formazione e cambiamento degli atteggiamenti e alla promozione di comportamenti sostenibili. anche impegnata nella promozione della scienza aperta e della qualità e trasparenza della ricerca scientifica, ed è tra i soci fondatori dell’Italian Reproducibility Network. Attualmente presiede il Comitato Etico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.