Salute

Psicologia e Salute Mentale: Riforme in Italia 2025-2030

Da StraNotizie
Psicologia e Salute Mentale: Riforme in Italia 2025-2030

La recente evoluzione del Piano Nazionale di Azione per la Salute Mentale 2025-2030 ha introdotto importanti modifiche riguardo al ruolo degli psicologi. Lo Psicologo di Assistenza Primaria non sarà più collocato esclusivamente nei Dipartimenti di Salute Mentale, ma sarà integrato nei Distretti sanitari e nelle Case della Comunità. Questa scelta mira a promuovere un approccio più vicino ai cittadini e focalizzato sulla prevenzione.

Tuttavia, permangono alcune criticità, in particolare per quanto riguarda il ruolo della Psicologia nei Consultori. È fondamentale una ridefinizione chiara delle funzioni professionali e dell’inquadramento degli psicologi, in particolare nei rapporti con l’Autorità giudiziaria.

Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, ha espresso una soddisfazione generale per l’inclusione delle indicazioni relative al ruolo dello Psicologo di Assistenza Primaria nella nuova bozza del Piano. Il documento è attualmente esaminato dalla Conferenza Unificata, e Gulino auspica un’ampia approvazione da parte delle Regioni e dei rappresentanti istituzionali. Questo supporto è essenziale per confermare il ruolo della Psicologia nella salute mentale e nel benessere psicologico, secondo quanto previsto dal nuovo quadro normativo.

