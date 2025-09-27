25.7 C
Psicologia e Pace: Settimana di eventi in Lombardia

Da StraNotizie
La pace si compone non solo di assenza di guerra, ma richiede un impegno costante rispetto alle persone, alle relazioni e alle comunità. Essa implica la capacità di trasformare i conflitti in dialogo, di curare le ferite e di favorire fiducia e responsabilità condivisa. In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha organizzato la Settimana della Psicologia, ponendo una questione fondamentale: come può la psicologia contribuire alla pace interna ed esterna?

Il programma include una serie di eventi gratuiti e aperti al pubblico, con iscrizione obbligatoria, coprendo temi vari e trasversali. I principali focus sono giustizia e dignità nelle istituzioni, qualità della comunicazione sia online che offline, e competenze psicologiche come la regolazione emotiva e la fiducia che favoriscono la coesione sociale.

Gli eventi si svolgeranno in diverse località e comprenderanno incontri su argomenti quali:

  • Intelligenza artificiale e salute mentale: discussione sulle evoluzioni dell’IA in sanità.
  • La comunicazione non ostile: impegnarsi per promuovere un linguaggio rispettoso.
  • Salute mentale in carcere: analisi delle fragilità psicosociali nel sistema penitenziario.
  • Psicologia e sport: esplorare come lo sport possa influenzare la regolazione emotiva.
  • Letture teatrali di Freud: presentazione di casi freudiani in forma drammatica.

Inoltre, sono previsti eventi anche nelle province, amplificando l’impatto della Settimana della Psicologia.

