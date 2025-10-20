Psicologia e Criminologia Investigativa in Italia: Corso Introductivo

Il corso offre un’introduzione a psicologia e criminologia, analizzando le basi del comportamento umano e le dinamiche legate al crimine. Si esploreranno aspetti fondamentali come la menzogna, la comunicazione verbale e non verbale, per comprendere come si possa interpretare la mente di chi ha commesso un crimine. Verranno presentati anche casi di cronaca per evidenziare il ruolo e gli strumenti professionali degli psicologi forensi e dei criminologi.

Il corso si articola in diverse tematiche:

Psicologia e Criminologia: Verranno esaminate le fondamenta della psicologia, le sue teorie principali e la criminologia, analizzando il rapporto tra discipline e il ruolo del diritto. Menzogna e linguaggio: Si approfondirà la comunicazione nel contesto criminologico, con attenzione ai segnali della menzogna, come le espressioni facciali e la gestualità, utilizzando esempi pratici. La mente del criminale: Si discuterà del metodo investigativo, della raccolta di prove e della costruzione di ipotesi, compresa la psico-profilazione di serial killer. Casi reali: Analisi di crimini noti, come quelli di serial killer, e casi emblematici italiani, per osservare l’interazione tra cronaca nera e analisi psicologica.

Il corso sarà tenuto da Ylenia D’Autilia, psicologa e filosofa, e si svolgerà in quattro date: il 15, 22, 29 novembre e 13 dicembre, dalle 14:30 alle 16:30. Il costo è di 40 euro, con iscrizioni fino al 10 novembre e un massimo di 20 partecipanti, per un’età minima di 16 anni.

Le iscrizioni possono essere effettuate online e presso lo sportello Informacittà. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca o Informacittà.