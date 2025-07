Psicologia e Benessere: Strumenti per la Tua Crescita Personale

La salute mentale è un aspetto cruciale del benessere individuale, e figure professionali come psicologi e psicoterapeuti svolgono un ruolo fondamentale nel sostegno alla comunità. La dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti, psicologa e psicoterapeuta con oltre 20 anni di esperienza, è una delle professioniste più riconosciute in questo campo.

Laureata in psicologia presso l’Università di Padova, è specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale e analitica junghiana. Inoltre, ha fondato nel 2010 l’ANPIF (Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia), un’iniziativa pionieristica per integrare gli psicologi nelle farmacie italiane. Oltre a questa attività, la dott.ssa Ferretti ha insegnato presso l’università, fornendo corsi su psicologia del lavoro e deontologia professionale.

Da anni si dedica alla ricerca e alla formazione continua, organizzando corsi di meditazione e applicando principi di psicologia buddista nella sua pratica. Ha pubblicato numerosi articoli e libri, trattando argomenti che spaziano dalla psicologia dello sport alla relazione d’aiuto tra i professionisti sanitari e i pazienti.

La dott.ssa Ferretti gestisce uno studio privato dove offre supporto terapeutico a adolescenti e adulti, affrontando temi quali ansia, attacchi di panico e difficoltà relazionali. La sua attività di relatrice in convegni e conferenze la rende una figura influente nel panorama della psicologia, collaborando con accademici di prestigio in progetti di ricerca.

Negli ultimi anni, il suo impegno si è esteso a ritiri e incontri gruppali sulla Mindfulness, avvicinando la psicologia a pratiche di crescita personale e spirituale. Il suo obiettivo rimane quello di rendere la psicologia accessibile e trasformativa per chi ne ha bisogno.