Psicologia di comunità a Ferrara

Psicologia di comunità a Ferrara

Il servizio sanitario di prossimità accessibile a tutti per integrare il supporto psicologico nel sistema sanitario locale, rafforzando la rete di aiuti a pazienti con esigenze croniche e complesse, è stato attivato dall’Unità di Psicologia Clinica e di Comunità dell’Ausl di Ferrara. Gli accessi complessivi al servizio sono stati 1.414, con 305 utenti tra i 14 e i 19 anni, 266 tra i 20 e i 24 anni e 843 sopra i 25 anni.

Il servizio è rivolto a dare risposta a chi ha un disagio emotivo comune, come uno stato depressivo, lutti, ansia o stress anche legati a patologie croniche, nonché il peso della solitudine e dell’isolamento. La dottoressa Rachele Nanni spiega che questi disagi impattano sulla qualità della vita e sulla salute, poiché la persona è un tutt’uno.

Nelle Case di Comunità viene fornito un percorso di consultazione psicologica primaria su richiesta del medico di medicina generale, prendendo appuntamento tramite Cup e con il pagamento di un ticket per la fascia adulta a partire dai 25 anni. Tuttavia, ci sono anche percorsi ad accesso libero e diretto dedicati a persone in condizione di particolare vulnerabilità, come quelle legate a violenza di genere, fragilità e disorientamento dopo la nascita di un figlio, adolescenti e giovani adulti dai 14 ai 24 anni.

La Psicologia di comunità dell’Ausl ferrarese offre prestazioni gratuite su appuntamento per adolescenti e giovani adulti, con sedi a Ferrara, Argenta, Cento e Codigoro. La consultazione può essere prenotata anche nelle sedi delle Case di Comunità di Copparo, Bondeno, Portomaggiore e Comacchio.

Il supporto psicologico nelle Case di comunità si è arricchito di altre due linee di assistenza dedicate a patologie somatiche con dolore cronico impattante, come la fibromialgia e l’emicrania. I progetti si interfacciano con la reumatologia e la neurologia e si articola nell’accoglienza e in colloqui per capire come il paziente sta vivendo la condizione. All’interno delle Case di Comunità, vengono svolte terapie comunitarie e cicli brevi, anche con modalità gruppali, e momenti di gruppo chiamati “ruote comunitarie” che puntano a lavorare non solo sulla patologia ma anche sulle risorse, soluzioni e capacità che ciascun paziente esprime e può donare agli altri.

