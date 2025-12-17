Psicologia di base in Puglia

L’ASL Foggia ha completato il conferimento degli incarichi per il servizio di Psicologia di base, garantendo la presenza di questo professionista in tutti gli otto Distretti Socio Sanitari della provincia. Il servizio è stato attivato in base alla Legge Regionale numero 11 del 15 giugno.

Il 2 gennaio entreranno in servizio altri cinque psicologi, che si aggiungono ai primi tre già in attività dal 15 dicembre scorso. Gli incarichi sono stati conferiti mediante scorrimento della graduatoria curata dalla Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Lo psicologo di base opera in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e con gli specialisti ambulatoriali, all’interno di un modello di presa in carico integrata e di prossimità. Il servizio è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale in ogni DSS e Casa di comunità dell’Azienda sanitaria locale, situati a Foggia, San Severo, San Marco in Lamis, Cerignola, Troia/Accadia, Manfredonia, Vico del Gargano e Lucera.

Nella fase iniziale, ciascun professionista opererà per sei mesi con un impegno di 24 ore settimanali. L’accesso al Servizio di Psicologia di base è gratuito e l’utente può rivolgersi al Medico di Medicina Generale, al Pediatra di Libera Scelta oppure allo Specialista ambulatoriale per fissare un appuntamento.

Lo Psicologo di base fornisce un primo livello di assistenza psicologica e assicura una rapida presa in carico del paziente. Il suo intervento si concentra su lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica, problemi legati a fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori e sostegno psicologico alla diagnosi infausta. Dopo aver preso in carico la richiesta di assistenza, lo Psicologo di base sviluppa un progetto clinico personalizzato comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, con cicli di intervento fino a un massimo di otto incontri.