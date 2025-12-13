Psicologi in Liguria

La professione dello psicologo sta crescendo notevolmente in Liguria, dove attualmente operano 3.357 professionisti tra pubblico e privato, con un aumento di oltre mille unità rispetto al 2015. Ogni anno si aggiungono in media circa 200 nuovi iscritti, confermando un trend in costante crescita.

Il punto sullo stato della professione è stato fatto in occasione della cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti all’Ordine degli Psicologi della Liguria e della celebrazione dei 491 professionisti che hanno raggiunto i trent’anni di appartenenza all’Albo. La presidente dell’Ordine, Claretta Femia, ha dichiarato che iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e sottolineano l’importanza sociale della professione, ricordando il valore storico della legge che ha sancito il riconoscimento ufficiale della professione e regolamentato la pratica psicoterapica.

Tra i risultati più significativi raggiunti grazie all’azione dell’Ordine, Femia ha citato l’introduzione in Liguria dello psicologo delle cure primarie, prevista dalla legge regionale. Il servizio sarà attivato a breve nelle cinque Asl territoriali, con le selezioni in fase di conclusione. Una misura che rappresenta un riconoscimento dell’importanza del sostegno psicologico di base a fini preventivi, con benefici sia per la salute mentale dei cittadini sia per la sostenibilità del sistema sanitario.

Secondo i dati del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in Italia si contano circa 147.941 iscritti. In Liguria, le nuove adesioni sono quasi raddoppiate nell’ultimo decennio: da una media di 100 all’anno a circa 200. Anche l’Università di Genova registra numeri elevati, con 100 nuove iscrizioni annue al corso di laurea triennale e 60 a quello magistrale.