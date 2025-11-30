Psicologi in Italia

Il settore della salute mentale in Italia sta vivendo un momento di profonda trasformazione, sia nel numero di professionisti che nel modo in cui operano quotidianamente. Il numero di psicologi è aumentato del 33%, passando da 61mila a 81mila, e le domande di supporto psicologico sono cresciute del 10%.

Il servizio di psicologia online Unobravo ha sottoposto un questionario anonimo a collaboratori e collaboratrici per evidenziare gli elementi che stanno cambiando il modo di esercitare questa professione. Il digitale sta rivoluzionando i servizi di psicologia, con nuove metodologie emerse durante la pandemia che hanno comportato lo sviluppo di nuovi modelli di lavoro e collaborazione grazie alle nuove tecnologie.

I dati raccolti mostrano che il 77% dei partecipanti ha registrato un miglioramento della propria situazione economica grazie a internet, mentre l’84% dei rispondenti ha evidenziato come il setting online abbia dato loro la possibilità di raggiungere geograficamente pazienti che altrimenti non avrebbero potuto seguire. Inoltre, l’82% dei professionisti intervistati dichiara di riuscire a conciliare meglio vita privata e lavoro grazie al digitale.

Tuttavia, permangono forti differenze reddituali tra aree geografiche e fasce d’età, e operatori più giovani faticano a consolidare un reddito stabile. Nonostante ciò, secondo Danila De Stefano, founder e CEO di Unobravo, “questi dati restituiscono una fotografia dell’evoluzione e dei bisogni emergenti della nostra professione, su cui è importante riflettere e stimolare un confronto positivo”.