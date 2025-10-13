Psicologa/o a Milano – Opportunità in Struttura Sanitaria di Eccellenza

Titolo lavoro: Psicologa/o Milano – Struttura sanitaria



Azienda: Page Personnel



Descrizione lavoro:

L’offerta di lavoro prevede la ricerca di uno/a psicologo/a da inserire in un contesto professionale, con un contratto di libera professione. Si richiede una disponibilità minima di 1 o 2 giorni a settimana, con responsabilità nella gestione di incontri individuali e di gruppo, oltre alla redazione di relazioni cliniche. Sono richiesti titolo di studio in psicologia, iscrizione all’albo professionale e un’esperienza pregressa, preferibilmente in ambito clinico. I vantaggi includono un ambiente lavorativo stimolante e la possibilità di collaborare con un team multidisciplinare, oltre a flessibilità oraria.



Località: Provincia di Milano



Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 22:55:25 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!