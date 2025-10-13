14.9 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Lavoro

Psicologa/o a Milano – Opportunità in Struttura Sanitaria di Eccellenza

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Psicologa/o Milano – Struttura sanitaria

Azienda: Page Personnel

Descrizione lavoro:
L’offerta di lavoro prevede la ricerca di uno/a psicologo/a da inserire in un contesto professionale, con un contratto di libera professione. Si richiede una disponibilità minima di 1 o 2 giorni a settimana, con responsabilità nella gestione di incontri individuali e di gruppo, oltre alla redazione di relazioni cliniche. Sono richiesti titolo di studio in psicologia, iscrizione all’albo professionale e un’esperienza pregressa, preferibilmente in ambito clinico. I vantaggi includono un ambiente lavorativo stimolante e la possibilità di collaborare con un team multidisciplinare, oltre a flessibilità oraria.

Località: Provincia di Milano

Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 22:55:25 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Wicken Fen in Inghilterra raggiunge 10.000 specie registrate
Articolo successivo
Kit Allarme Ring S – Sicurezza Casa Intelligente, Alexa Inclusa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.